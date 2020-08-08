Бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером, ймовірно, перенесуть. Поєдинок не відбудеться восени 2020 року.

Тайсон Ф'юрі може провести захист титулу WBC, який він відібрав у Деонтея Уайлдера, в лютому 2021 року. Про це інформує Boxing News 24.

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Чому переносять бій

Про перенесення бою на лютий 2021 року повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в ефірі на SiriusXM.

Однією з причин є те, що Арум хоче провести поєдинок перед заповненою ареною. Наразі боксерські поєдинки не проводять за присутності глядачів через карантин.

Попередня дата поєдинку

На початку літа Боб Арум, який співпрацює з Тайсоном, повідомляв, що бій відбудеться у листопаді-грудні 2020 року.

Він заявляв, що поєдинок не вдасться провести у США або Британії через заборону відвідувати шоу глядачам.

Промоутер повідомляв, що третій бій між боксерами може пройти в Азії. Зокрема, Арум назвав місце для проведення поєдинку Макао (особливий адміністративний район Китаю).

Трилогія Ф'юрі – Уайлдер