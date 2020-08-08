Третій бій Ф'юрі – Уайлдер несподівано переносять
Бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером, ймовірно, перенесуть. Поєдинок не відбудеться восени 2020 року.
Тайсон Ф'юрі може провести захист титулу WBC, який він відібрав у Деонтея Уайлдера, в лютому 2021 року. Про це інформує Boxing News 24.
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Чому переносять бій
Про перенесення бою на лютий 2021 року повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в ефірі на SiriusXM.
Однією з причин є те, що Арум хоче провести поєдинок перед заповненою ареною. Наразі боксерські поєдинки не проводять за присутності глядачів через карантин.
Попередня дата поєдинку
На початку літа Боб Арум, який співпрацює з Тайсоном, повідомляв, що бій відбудеться у листопаді-грудні 2020 року.
Він заявляв, що поєдинок не вдасться провести у США або Британії через заборону відвідувати шоу глядачам.
Промоутер повідомляв, що третій бій між боксерами може пройти в Азії. Зокрема, Арум назвав місце для проведення поєдинку Макао (особливий адміністративний район Китаю).
Трилогія Ф'юрі – Уайлдер
- Вперше боксери зустрілися 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні. Уайлдер зберіг титул чемпіона за версією WBC.
- Перед другим поєдинком боксери успішно провели декілька проміжних боїв.
- Реванш між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Цього разу Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді. Тайсон переміг технічним нокаутом у 7-у раунді.