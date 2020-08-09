Один з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером може не відбутися. Зустріч боксерів хочуть перенести на 2021 рік, щоб провести бій з вболівальниками на трибунах.

Глава Top Rank Боб Арум, який співпрацює з Тайсоном, повідомив, що бій Ф'юрі з Деонтеєм Уайлдером буде перенесений. Едді Хірн Хірн, промоутер Ділліана Уайта, в інтерв'ю IFL TV висловив своє обурення.

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Ф'юрі повинен битися з Уайтом?

Хірн сказав, що бій Ф'юрі з Уайлдером повинен бути скасований, якщо Арум перенесе його. У цьому двобої Тайсон має захистити титул WBC.

Якщо Арум це зробить, то, думаю, цей бій повинен бути скасований. І Тайсон Ф'юрі повинен в примусовому порядку провести поєдинок проти обов'язкового претендента Ділліан Уайта,

– сказав Хірн.

Як відомо, WBC повідомила, що тимчасовий чемпіон світу Ділліан Уайт у випадку перемоги над Олександром Повєткіним повинен провести бій проти переможця пари Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер.

Едді Хірн каже, що поєдинок Уайта з Тайсоном можна організувати найближчим часом.

Ми можемо зробити Ф'юрі – Уайт прямо зараз. Ми можемо зробити його на pay-per-view. Це грандіозний бій, він принесе 1,5-2 мільйона покупок платних підписок,

– зазначив промоутер.

Він додав, що поєдинок можна провести у Саудівській Аравії або "Бійцівському саду" його промоутерської компанії.

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Заява сторони Ф'юрі

Боб Арум розповів, чому третій бій між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером переносять на 2021 рік.

За його словами, через відсутність глядачів шоу може не дорахуватися 20 мільйонів доларів.

Зараз ми не знаємо, чи зможемо ми в грудні провести це бій для обмеженої аудиторії. І ми не можемо провести його в "бульбашці", тому що можемо втратити 20 мільйонів доларів. Чим ви їх компенсуєте? Як платити бійцям?,

– сказав Арум у коментарі SiriusXM.

Він додав, що бій відбудеться 19 грудня 2020 року, якщо поєдинок вдасться організувати з обмеженою аудиторією.

Інакше поєдинок відбудеться за межами США у лютому 2021 року.