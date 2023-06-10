Від трагедії "Ейзеля" до дива Стамбула: історія дуелей Англії та Італії у фіналах Ліги чемпіонів

Англійські та італійські команди дарували напружені та цікаві бої в ЛЧ. Цікаво, що у всіх цих іграх брав участь Ліверпуль. Напередодні битви Манчестер Сіті – Інтер згадуємо всі англо-італійські фінали.

Вже в суботу ввечері, 10 червня, визначиться новий переможець Ліги чемпіонів. У битві за головний єврокубок зійдуться англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер.

Слідкуйте з нами Манчестер Сіті – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Це буде п'ятий в історії Кубка або ЛІги чемпіонів фінал між клубами з Англії та Італії. Поки що у відносинах між країнами зберігається паритет. 24 канал пропонує згадати всі англо-італійські поєдинки за трофей.

КЄЧ-1984. Ліверпуль – Рома 1:1 (пен. 4:2)

Голи: Ніл, 13 – Пруццо, 42.

Перший такий фінал відбувся у 1984 році і був для Ліверпуля фактично гостьовим, адже гра проходила у Римі. Втім підопічні Джо Фегана не поступались "вовкам" і відкрили рахунок вже на старті зусиллями Філа Ніла.

Втім Ромі ще до перерви вдалось відновити паритет завдяки Роберто Пруццо. У підсумку гра дійшла до серії пенальті, де переможцем став Ліверпуль завдяки двом пострілам суперника вище воріт.

ВІдеоогляд фіналу КЄЧ-1984:

КЄЧ-1985. Ювентус – Ліверпуль 1:0

Гол: Платіні, 58 (пен)

Вже за рік мерсисайдці знову опинились у фіналі, але цього разу їм дістався більш грізний суперник – Ювентус із Платіні, Россі та Бонеком у складі. Підопічні Траппатоні змогли взяти гору завдяки єдиному голу Платіні з пенальті.

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Втім той фінал запам'ятався великою трагедією. Через натовп та грандіозну давку на трибунах брюсельського стадіону "Ейзель" стався обвал трибун. Внаслідок цього загинуло 39 вболівальників, тому той інцидент залишається одним з найбільш трагічних в історії футболу.

ВІдеоогляд фіналу КЄЧ-1985:

ЛЧ-2005. Ліверпуль – Мілан 3:3 (пен. 3:2)

Голи: Джеррард, 54, Шміцер, 56, Алонсо, 61 – Мальдіні, 1, Креспо, 39, 44.

Наступного англо-італійського фіналу довелось чекати 20 років, але він вийшов найбільш яскравим в історії турніру. Мілан мав без проблем обіграти сенсаційний Ліверпуль, адже тричі забив ще до перерви.

Втім англійці показали характер та створили неймовірний камбек за сім хвилин, який пізніше отримав назву "Диво Стамбула". Мілан міг знову виходити вперед, але в кінці основного часу та в екстратаймах неймовірні сейви виконував кіпер мерсисайдців Єжи Дудек.

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Як наслідок, гра перейшла у серію пенальті, де поляк витягнув таки перемогу для Ліверпуля. Останній із 11-метрових не реалізував українець Андрій Шевченко.

ВІдеоогляд фіналу ЛЧ-2005:

ЛЧ-2007. МІлан – Ліверпуль 2:1

Голи: Індзагі, 45, 82 – Кяут, 87.

Вже за два роки після "Дива Стамбула" Мілан отримав змогу взяти реванш у Ліверпуля. Цього разу в Афінах шанси команд виглядали приблизно рівними, на відміну від явного фаворитизму італійців у 2005-му.

Гра підтвердила розстановку сил, адже відчутної переваги не було у жодної з команд. Втім фортуна посміхнулась підопічним Анчелотті. Вони відкрили рахунок після удару зі стандарту та рикошету, а під завісу гри Індзагі оформив дубль завдяки виходу сам-на-сам.

. Фінал Ліги чемпіонів-2023 між Манчестер Сіті та Інтером відбудеться у Стамбулі. Початок – о 22:00 за київським часом. У прямій трансляції поєдинок буде показаний на онлайн-платформахта

Ліверпуль зміг відповісти голом престижу від Кяута, але не більше. Таким чином, у дуелях Англії та Італії у фіналах КЄЧ/ЛЧ встановився паритет – 2:2. І ось тепер Манчестер Сіті або Інтеру доведеться його порушити.

Відеоогляд фіналу ЛЧ-2007: