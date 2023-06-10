Уже в субботу вечером 10 июня определится новый победитель Лиги чемпионов. В битве за главный еврокубок сойдутся английский Манчестер Сити и итальянский Интер.

Следите с нами Манчестер Сити – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Это будет пятый в истории Кубка или Лиги чемпионов финал между клубами из Англии и Италии. Пока что в отношениях между странами сохраняется паритет. 24 канал предлагает вспомнить все англо-итальянские поединки за трофей.

КЕЧ-1984. Ливерпуль – Рома 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Нил, 13 – Пруццо, 42.

Первый такой финал прошел в 1984 году и был для Ливерпуля фактически гостевым, ведь игра проходила в Риме. Впрочем, подопечные Джо Фэгана не уступали "волкам" и открыли счет уже на старте усилиями Фила Нила.

Впрочем, Роми еще до перерыва удалось восстановить паритет благодаря Роберто Пруццо. В итоге игра дошла до серии пенальти, где победителем стал Ливерпуль благодаря двум выстрелам соперника выше ворот.

Видеообзор финала КЕЧ-1984:

КЕЧ-1985. Ювентус – Ливерпуль 1:0

Гол: Платини, 58 (пен)

Уже через год мерсисайдцы снова оказались в финале, но в этот раз им достался более грозный соперник – Ювентус из Платини, Росси и Бонеком в составе. Подопечные Траппатони смогли одержать верх благодаря единственному голу Платини с пенальти.

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Впрочем, тот финал запомнился великой трагедией. Из-за толпы и грандиозной давки на трибунах брюссельского стадиона "Эйзель" произошел обвал трибун. В результате погибли 39 болельщиков, поэтому тот инцидент остается одним из самых трагических в истории футбола.

Видеообзор финала КЕЧ-1985:

ЛЧ-2005. Ливерпуль – Милан 3:3 (пен. 3:2)

Голы : Джеррард, 54, Шмицер, 56, Алонсо, 61 – Мальдини, 1, Креспо, 39, 44.

Следующего англо-итальянского финала пришлось ждать 20 лет, но он получился наиболее ярким в истории турнира. Милан должен без проблем обыграть сенсационный Ливерпуль, ведь трижды забил еще до перерыва.

Впрочем, англичане показали характер и создали невероятный камбэк за семь минут, который позже получил название "Чудо Стамбула". Милан мог снова выходить вперед, но в конце основного времени и в экстратаймах невероятные сейвы исполнял кипер мерсисайдцев Ежи Дудек.

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Как следствие, игра перешла в серию пенальти, где поляк выиграл победу для Ливерпуля. Последний из 11-метровых не реализовал украинец Андрей Шевченко.

Видеообзор финала ЛЧ-2005:

ЛЧ-2007. Милан – Ливерпуль 2:1

Голы: Индзаги, 45, 82 – Кяут, 87.

Уже через два года после "Дива Стамбула" Милан получил возможность взять реванш у Ливерпуля. На этот раз в Афинах шансы команд выглядели примерно равными, в отличие от очевидного фаворитизма итальянцев в 2005-м.

Игра подтвердила расстановку сил, ведь ощутимого преимущества не было ни у одной из команд. Впрочем, фортуна улыбнулась подопечным Анчелотти. Они открыли счет после удара со стандарта и рикошета, а под занавес игры Индзаги оформил дубль благодаря выходу один на один.

Справка. Финал Лиги чемпионов-2023 между Манчестер Сити и Интером состоится в Стамбуле. Начало – в 22:00 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок будет показан на онлайн-платформах Мегого да Volia TV.

Ливерпуль смог ответить голом престижа от Кяута, но не больше. Таким образом, в дуэлях Англии и Италии в финалах КЕЧ/ЛЧ установился паритет – 2:2. И вот теперь Манчестер Сити или Интеру придется его нарушить.

Видеообзор финала ЛЧ-2007: