Все вже вирішено, – Усик заявив, що має план по завершенню кар'єри

28 жовтня 2021 , 13:01
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Джерело:

Daily Mail

Олександр Усик здобув практично все, про що тільки може мріяти боксер. Українець виграв "золото" Олімпіади, став абсолютним чемпіоном світу та підкорив важку вагу в боксі. 34-річний Усик зізнався, що вже вирішив, коли завершить професійну кар'єру.

Усик: Остаточного рішення я поки не прийняв

Непереможний Усик заявив, що поки не прийняв остаточне рішення, коли піде з боксу. За словами українця, у нього є план щодо цього.

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Я постійно дякую Богові за все, що він дав мені в цьому житті. Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але, по правді, вже все вирішено. Остаточного рішення я поки не прийняв, але план є,
– сказав Усик.

Що досяг Усик у боксі

  • На любительському рівні Усик здобув усе, що тільки міг. Українець виграв Олімпійські ігри-2012, "золото" чемпіонату світу-2011 та переміг на чемпіонаті Європи-2008.
  • У листопаді 2013 Олександр перейшов у професійний бокс. Усик провів 19 поєдинків і всі виграв.
  • Професійну кар'єру кримчанин розпочав у першій важкій вазі, де став абсолютним чемпіоном світу. Усик – перший українець, якому вдалося об'єднати всі титули WBC, WBO, WBA, IBF.
  • У 2019 році Олександр перейшов у важку вагу. Вже у третьому поєдинку українець став чемпіоном світу. Усик побив Ентоні Джошуа та завоював титули WBO, WBA, IBF, IBF.
Автор: Михайло Гема