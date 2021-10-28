Усик: Окончательное решение я пока не принял
Непобедимый Усик заявил, что пока не принял окончательное решение, когда уйдет из бокса. По словам украинца, у него есть план.
Кстати Пусть делает все, что хочет, – Усик о решении Джошуа сменить тренера перед реваншем
Я постоянно благодарю Бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я не хотел бы сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательного решения я пока не принял, но план есть,
– сказал Усик.
Чего достиг Усик в боксе
- На любительском уровне Усик добыл все, что только мог. Украинец выиграл Олимпийские игры-2012, "золото" чемпионата мира-2011 и победил на чемпионате Европы-2008.
- В ноябре 2013 Александр перешел в профессиональный бокс. Усик провел 19 поединков и все выиграл.
- Профессиональную карьеру крымчанин начал в первом тяжелом весе, где стал абсолютным чемпионом мира. Усик – первый украинец, которому удалось объединить все титулы WBC, WBO, WBA, IBF.
- В 2019 году Александр перешел в тяжелый вес. Уже в третьем поединке украинец стал чемпионом мира. Усик побил Энтони Джошуа и завоевал титулы WBO, WBA, IBF, IBO.