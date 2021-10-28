Усик: Окончательное решение я пока не принял

Непобедимый Усик заявил, что пока не принял окончательное решение, когда уйдет из бокса. По словам украинца, у него есть план.

Кстати Пусть делает все, что хочет, – Усик о решении Джошуа сменить тренера перед реваншем

Я постоянно благодарю Бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я не хотел бы сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательного решения я пока не принял, но план есть,

– сказал Усик.

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