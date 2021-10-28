Усик: Остаточного рішення я поки не прийняв

Непереможний Усик заявив, що поки не прийняв остаточне рішення, коли піде з боксу. За словами українця, у нього є план щодо цього.

До речі Нехай робить усе, що хоче, – Усик про рішення Джошуа змінити тренера перед реваншем

Я постійно дякую Богові за все, що він дав мені в цьому житті. Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але, по правді, вже все вирішено. Остаточного рішення я поки не прийняв, але план є,

– сказав Усик.

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