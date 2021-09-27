Все вирішила кінцівка бою: Усик міг програти Джошуа – записки суддів
Джерело:24 канал
Олександр Усик став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, IBF та IBO. У 12-раундовому поєдинку українець здолав британця Ентоні Джошуа.
Визначити переможця бою довелося суддям – ані Усик, ані Джошуа не змогли завдати заключного удару, який би призвів до нокауту. При цьому ближчим до цього був український боксер – саме у вирішальному 12 раунді.
До слова Малоймовірно, – промоутер прокоментував можливість реваншу Усик – Джошуа в Україні
Записки суддів
Перемога Усика відбулася з тієї причини, що вона була надпереконливою. Якби перевага українського боксера не була такою великою, то рішення суддів було б на користь Джошуа. Цього боялися всі шанувальники Усика, і цей сценарій був цілком реальним.
Усик володів перевагою, був активніше, практично в кожному раунді відзначався точними і акцентованими влученнями, тоді як Джошуа поводився дуже пасивно і чекав свого шансу. Однак в суддівських записках за підсумками восьми раундів була нічия – 77:75, 76:76, 76:77.
Результат бою вирішив би вердикт британця Ховарда Фостера, який віддав Джошуа п'ять з перших восьми раундів. На картках американця Стіва Вейсфілда була нічия, в українця Віктора Фесеченка Усик вів з відривом в одне очко.
Однак в останніх чотирьох раундах Усик не залишив нікому сумнівів. Всі три судді одноголосно їх віддали українському боксеру, що і визначило його перемогу. Інакше просто не можна було вчинити, якщо суддям дорога їхня репутація, і вони ще хотіли б попрацювати на боях такого рівня.
"Він вигравав після восьми раундів. Але дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий раунди він програв – на кожній картці. Це і вплинуло на результат, але це чемпіонські раунди", – сказав після бою Едді Хірн.
Записки суддів в бою Усик – Джошуа
Усик відібрав титули Джошуа: коротко
- Олександр Усик у ніч з 25 на 26 вересня переміг Ентоні Джошуа. Український боксер відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO.
- Бій відбувся у Лондоні на переповненому стадіоні Тоттенхем. Після перемоги Усик розридався у ринзі та станцював гопак.
- Усик тільки третій після братів Кличків український чемпіон світу у важкій вазі. Також Усику вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.