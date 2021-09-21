Все, що ти вмієш – це жонглювати, – Джошуа звернувся до Усика перед чемпіонським боєм

21 вересня 2021 , 19:12

Джерело:

інстаграм Ентоні Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) виклав відео, на якому жонглює великими м'ячами. Британець вирішив натякнути на українця Олександра Усика (18-0, 13 КО), який раніше не раз показував свої навички жонглера.

Ентоні Джошуа показав тренування в спортзалі перед боєм з Олександром Усиком. На відео, опублікованому в інстаграмі, британець вміло жонглює м'ячами.

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"Все, що ти вмієш – це жонглювати", – підписав відео Джошуа, натякнувши на Усика.

Що відомо про поєдинок Усик – Джошуа

Автор: Юрій Семенюк