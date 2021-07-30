Олімпійські плани Білодід
20-річна дзюдоїстка з України робить перерву після Олімпіади-2020, але не збирається завершувати спортивну кар'єру. Україні уболіватимуть за Дарію Білодід до 2024 року.
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У кар'єрі українки точно ще будуть одні Олімпійські ігри – у Парижі 2024 року. Саме на цих змаганнях Дарія спробує втілити дитячу мрію у реальність – стати олімпійською чемпіонкою. Спортсменка не знає, чи буде залишатись на ще один олімпійський цикл після Франції, все буде залежати від її здоров'я та подальших виступів.
Дуже складне запитання. У Парижі в 2024 році точно планую виступати. А далі буде видно. Все залежить від стану здоров'я, медалей, мого психологічного стану. Все буде ясно після Парижа,
– заявила Білодід.
Про шанси легкоатлеток
Дарія повернулась в Україну та насолоджується звичайним життям без спорту. Дзюдоїстка підтримуватиме українських олімпійців на відстані. Вона впевнена, що в України є гарні шанси у легкій атлетиці. Дарія сподівається, що наші дівчата покажуть хороший результат.
Я підтримую усю нашу олімпійську команду, хочеться, щоб було як можна більше медалей. Мені подобається легка атлетика. Думаю, що наші дівчата достойні золотих нагород. Гадаю, що у нас буде дуже крутий результат
– зазначила спортсменка.
Як Білодід здобула першу медаль України у Токіо
- У бронзовому фіналі Білодід була сильнішою за ізраїльтянку Широ Рішоні. Українка іппоном, найвищою оцінкою у дзюдо, вирвала "бронзу" наприкінці зустрічі. Дарія стала авторкою першою медалі України на Олімпіаді-2020.
- Відразу після сутички 20-річна спортсменка розплакалась. Дарія не могла стримати сліз через те, що не взяла "золото". Але відразу після нагородження зізналась, що краще будь-яка медаль, ніж залишитись поза п'єдесталом.
- До бронзового фіналу українка перемогла Міліци Ніколіч з Сербії, португальську дзюдоїстку Катаріну Кошту та програла у півфіналі Фуні Тонакі з Японії.