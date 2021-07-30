Олімпійські плани Білодід

20-річна дзюдоїстка з України робить перерву після Олімпіади-2020, але не збирається завершувати спортивну кар'єру. Україні уболіватимуть за Дарію Білодід до 2024 року.

Варто побачити З теплотою у серці та "бронзою" у руках: пам'ятні фото Білодід із Олімпіади у Токіо

У кар'єрі українки точно ще будуть одні Олімпійські ігри – у Парижі 2024 року. Саме на цих змаганнях Дарія спробує втілити дитячу мрію у реальність – стати олімпійською чемпіонкою. Спортсменка не знає, чи буде залишатись на ще один олімпійський цикл після Франції, все буде залежати від її здоров'я та подальших виступів.

Дуже складне запитання. У Парижі в 2024 році точно планую виступати. А далі буде видно. Все залежить від стану здоров'я, медалей, мого психологічного стану. Все буде ясно після Парижа,

– заявила Білодід.

Про шанси легкоатлеток

Дарія повернулась в Україну та насолоджується звичайним життям без спорту. Дзюдоїстка підтримуватиме українських олімпійців на відстані. Вона впевнена, що в України є гарні шанси у легкій атлетиці. Дарія сподівається, що наші дівчата покажуть хороший результат.

Я підтримую усю нашу олімпійську команду, хочеться, щоб було як можна більше медалей. Мені подобається легка атлетика. Думаю, що наші дівчата достойні золотих нагород. Гадаю, що у нас буде дуже крутий результат

– зазначила спортсменка.

Як Білодід здобула першу медаль України у Токіо