Олимпийские планы Белодед

20-летняя дзюдоистка из Украины делает перерыв после Олимпиады-2020, но не собирается завершать спортивную карьеру. Украина будут болеть за Дарью Белодед до 2024 года.

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В карьере украинки точно еще будут одни Олимпийские игры – в Париже 2024 года. Именно на этих соревнованиях Дарья попытается воплотить детскую мечту в реальность – стать олимпийской чемпионкой. Спортсменка не знает, будет ли оставаться на еще один олимпийский цикл после Франции, все будет зависеть от ее здоровья и дальнейших выступлений.

Очень сложный вопрос. В Париже в 2024 году точно планирую выступать. А дальше будет видно. Все зависит от состояния здоровья, медалей, моего психологического состояния. Все будет ясно после Парижа,

– заявила Белодед.

О шансах легкоатлеток

Дарья вернулась в Украину и наслаждается обычной жизнью без спорта. Дзюдоистка будет поддерживать украинских олимпийцев на расстоянии. Она уверена, что у Украины есть хорошие шансы в легкой атлетике. Дарья надеется, что наши девушки покажут хороший результат.

Я поддерживаю всю нашу олимпийскую команду, хочется, чтобы было как можно больше медалей. Мне нравится легкая атлетика. Думаю, что наши девушки достойны золотых наград. Думаю, что у нас будет очень крутой результат

– отметила спортсменка.

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