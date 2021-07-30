Олимпийские планы Белодед
20-летняя дзюдоистка из Украины делает перерыв после Олимпиады-2020, но не собирается завершать спортивную карьеру. Украина будут болеть за Дарью Белодед до 2024 года.
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В карьере украинки точно еще будут одни Олимпийские игры – в Париже 2024 года. Именно на этих соревнованиях Дарья попытается воплотить детскую мечту в реальность – стать олимпийской чемпионкой. Спортсменка не знает, будет ли оставаться на еще один олимпийский цикл после Франции, все будет зависеть от ее здоровья и дальнейших выступлений.
Очень сложный вопрос. В Париже в 2024 году точно планирую выступать. А дальше будет видно. Все зависит от состояния здоровья, медалей, моего психологического состояния. Все будет ясно после Парижа,
– заявила Белодед.
О шансах легкоатлеток
Дарья вернулась в Украину и наслаждается обычной жизнью без спорта. Дзюдоистка будет поддерживать украинских олимпийцев на расстоянии. Она уверена, что у Украины есть хорошие шансы в легкой атлетике. Дарья надеется, что наши девушки покажут хороший результат.
Я поддерживаю всю нашу олимпийскую команду, хочется, чтобы было как можно больше медалей. Мне нравится легкая атлетика. Думаю, что наши девушки достойны золотых наград. Думаю, что у нас будет очень крутой результат
– отметила спортсменка.
Как Белодед получила первую медаль Украины в Токио
- В бронзовом финале Белодед была сильнее израильтянки Широ Ришони. Украинка иппоном, высшей оценкой в дзюдо, вырвала "бронзу" в конце встречи. Дарья стала автором первой медали Украины на Олимпиаде-2020.
- Сразу после схватки 20-летняя спортсменка расплакалась. Дария не могла сдержать слез из-за того, что не взяла "золото". Но сразу после награждения призналась, что лучше любая медаль, чем остаться вне пьедестала.
- До бронзового финала украинка победила Милицу Николич из Сербии, португальскую дзюдоистку Катарину Кошту и проиграла в полуфинале Фуни Тонаки из Японии.