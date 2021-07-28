"Назавжди у моїх спогадах"

Талановита дзюдоїстка повернулась в Україну не з порожніми руками. Українка здобула бронзову медаль Олімпійських ігор. Після прильоту спортсменка виклала декілька світлин з Токіо у своєму акаунті в інстаграмі.

Варте уваги Ця медаль завжди буде в історії, – Дарія Білодід повернулася в Україну з Олімпіади: фото

Білодід коротко підписала фото, додавши смайлик сердечок усіх кольорів олімпійських кілець – синього, чорного, червоного, жовтого та зеленого.

Назавжди у моїх спогадах,

– написала Дарія.

Зараз спортсменка візьме невеличку відпустку від дзюдо у вигляді 1 – 2 місяців. Після чого Білодід знову готуватиметься до нового олімпійського циклу. До Олімпіади-2024 у Парижі залишилось три роки. Саме на цих змаганнях Дарія спробує втілити дитячу мрію у реальність – стати олімпійською чемпіонкою.

Дзюдоїстка натякнула, що після повернення хоче змінити вагову категорію на більшу.

Нагадаємо! Білодід стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020 з дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограмів. Вона принесла Україні першу медаль у Токіо.