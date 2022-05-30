Ворскла зіграє домашні матчі Ліги конференцій за межами України
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Ворскла визначилась із країною, де буде базуватись та готуватись до матчів Ліги конференцій. Полтавський клуб обрав закордонний варіант.
Сусідня Польща може стати другим домом
Інформацію про майбутню долю виступів полтавського клубу розповів віцепрезидент команди Олег Лисак. Вже майже на усі сто відсотків Ворскла базуватиметься у сусідній Польщі.
Читайте також Проводити УПЛ в Україні – це бажання Зеленського, – Циганик
Саме у цій країні ворскляни хочуть не лише тренуватись, а й проводити свої домашні поєдинки у Лізі конференцій.
Полтавська команда сподівається переконати усіх легіонерів та українських гравців приєднатись до розташування клубу. У Ворсклі пообіцяли зробити усе від себе можливе, щоб якнайкраще представити честь України у єврокубках.
80 – 90% я б дав на те, що команда базуватиметься і гратиме в Польщі. Максимально хочемо зібрати і легіонерів клубу, і всіх українців. Робитимемо все для того, щоб команда якісно представляла Україну,
– розповів Лисак.
Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого, зупинилось футбольний сезон, який так і не був дограний. Сезон-2021/2022 був достроково закінчений. Команди посіли ті місця, які зайняли за підсумками першого кола.
Ворскла після 18 зіграних турів стала п'ятою, в активі команди 33 очки. До четвертої позиції, яку обійняла луганська Зоря, відставання лише у 3 бали.Деталі. Шахтар та Динамо гратимуть у Лізі чемпіонів, а Дніпро-1 пробився до Ліги Європи.
Футболу в Україні – бути
- 27 травня представники клубів та УПЛ зібрались на спільному засідання, де обговорили долю майбутнього сезону УПЛ. Обидві сторони виступили за те, що футбольний сезон повинен відбутись в Україні, війна не повинна бути для цього перешкодою.
- За словами журналіста Ігоря Циганика, ініціатором такого рішення став сам Володимир Зеленський.
- Новий сезон відбудеться без двох клубів. Чернігівська Десна та Маріуполь серйозно постраждали від агресії Росії, яка розбомбила їх футбольну інфраструктуру. Однак за цими командами збережуться місця в УПЛ, навіть через пропуск наступного сезону-2022/2023.
- Щодо прав на телетрансляцію українського чемпіонату, то вже ведуться перемовини з партнерами, які готові на вигідних для обох сторін умовах придбати медійні права на УПЛ.
- Як повідомляв журналіст Ігор Бурбас, в УПЛ розглядають два варіанти. Перший, це те, що новий сезон може відбутись виключно у столиці України. Другий – на заході країни.
- До цього усього руку допомоги готова простягнути Ла Ліга. Іспанці можуть виділити два мільйони євро для проведення нового сезону УПЛ.