Сусідня Польща може стати другим домом
Інформацію про майбутню долю виступів полтавського клубу розповів віцепрезидент команди Олег Лисак. Вже майже на усі сто відсотків Ворскла базуватиметься у сусідній Польщі.
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Саме у цій країні ворскляни хочуть не лише тренуватись, а й проводити свої домашні поєдинки у Лізі конференцій.
Полтавська команда сподівається переконати усіх легіонерів та українських гравців приєднатись до розташування клубу. У Ворсклі пообіцяли зробити усе від себе можливе, щоб якнайкраще представити честь України у єврокубках.
80 – 90% я б дав на те, що команда базуватиметься і гратиме в Польщі. Максимально хочемо зібрати і легіонерів клубу, і всіх українців. Робитимемо все для того, щоб команда якісно представляла Україну,
– розповів Лисак.
Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого, зупинилось футбольний сезон, який так і не був дограний. Сезон-2021/2022 був достроково закінчений. Команди посіли ті місця, які зайняли за підсумками першого кола.
Ворскла після 18 зіграних турів стала п'ятою, в активі команди 33 очки. До четвертої позиції, яку обійняла луганська Зоря, відставання лише у 3 бали.
Футболу в Україні – бути
- 27 травня представники клубів та УПЛ зібрались на спільному засідання, де обговорили долю майбутнього сезону УПЛ. Обидві сторони виступили за те, що футбольний сезон повинен відбутись в Україні, війна не повинна бути для цього перешкодою.
- За словами журналіста Ігоря Циганика, ініціатором такого рішення став сам Володимир Зеленський.
- Новий сезон відбудеться без двох клубів. Чернігівська Десна та Маріуполь серйозно постраждали від агресії Росії, яка розбомбила їх футбольну інфраструктуру. Однак за цими командами збережуться місця в УПЛ, навіть через пропуск наступного сезону-2022/2023.
- Щодо прав на телетрансляцію українського чемпіонату, то вже ведуться перемовини з партнерами, які готові на вигідних для обох сторін умовах придбати медійні права на УПЛ.
- Як повідомляв журналіст Ігор Бурбас, в УПЛ розглядають два варіанти. Перший, це те, що новий сезон може відбутись виключно у столиці України. Другий – на заході країни.
- До цього усього руку допомоги готова простягнути Ла Ліга. Іспанці можуть виділити два мільйони євро для проведення нового сезону УПЛ.