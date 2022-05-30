Сусідня Польща може стати другим домом

Інформацію про майбутню долю виступів полтавського клубу розповів віцепрезидент команди Олег Лисак. Вже майже на усі сто відсотків Ворскла базуватиметься у сусідній Польщі.

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Саме у цій країні ворскляни хочуть не лише тренуватись, а й проводити свої домашні поєдинки у Лізі конференцій.

Полтавська команда сподівається переконати усіх легіонерів та українських гравців приєднатись до розташування клубу. У Ворсклі пообіцяли зробити усе від себе можливе, щоб якнайкраще представити честь України у єврокубках.