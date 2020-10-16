Вслід за "Олександрією" на карантин пішла і полтавська "Ворскла". У клубі було виявлено 7 випадків захворювань на коронавірус. Але клуб спростував інформацію щодо прізвищ заражених.

Спортивний директор "Ворскли" Олександр Фундерат прокоментував інформацію про спалах коронавірусу в команді. Фундерат спростував інформацію щодо коронавірусу у тренера та віцепрезидента. Про це він розповів у коментарі Footbooom.

До теми: У полтавській "Ворсклі" спалах коронавірусу: інфіковані гравці та головний тренер

Спростування від "Ворскли"

Раніше, повідомлялось, що п'ятеро футболістів з головної команди інфіковані на коронавірус. Це Ігор Пердута, Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайє, Павло Ребенок та Іван Пешич. Вони були відправлені на самоізоляцію. Також до футболістів приєднався і головний наставник команди Юрій Максимов та віцепрезидент "Ворскли" Олег Лисак.

За словами Олександра Фундерата, команда без паніки готується до наступного поєдинку проти "Олімпіка". Заражені футболісти повинні повторно пройти тестування на COVID-19, тоді керівництво полтавського клубу зможе точніше сказати про інфікованих у клубі.

"Перше тестування показало позитивні результати у деяких гравців, вони пішли на самоізоляцію. Але це зовсім не ті гравці, імена яких були названі в останніх новинах. Те, що там написано – нецікаво і неправда", – заявив спортивний директор клубу.

Олександр Фундерат спростував інформацію щодо коронавірусу у двох людей.

Що стосується Юрія Максимова, то він в суботу буде на грі дубля у Щасливому. А Олег Лисак дзвонив, в центральному парку,

– сказав Фундерат.

Наступний матч полтавський клуб має провести вже 18 жовтня на виїзді проти донецького "Олімпіка".