Старт Ворскли у Лізі конференцій

Клуб із Полтави розпочав свій шлях із другого кваліфікаційного раунду. На цій стадії йому протистоїть фінський КуПС. І у першому матчі команди розійшлися миром. До того ж українці втратили перемогу на останніх секундах.

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Ворскла стала першим представником України, що розпочав свій шлях у новоствореній Лізі конференцій. Окрім полтавців, у кваліфікації цього турніру ще зіграє Колос. Проте ковалівці свій шлях розпочнуть із третього відбіркового раунду. А ще у Лізі конференцій може опинитися і Зоря (Шахтар у випадку невдачі потрапляє в Лігу Європи, Динамо - гарантовано в групі ЛЧ). Та для цього вже потрібні умови, що не порадують уболівальників луганського клубу. Що ж, саме час розібратися із Лігою конференцій і хто з українців там може зіграти.

Що таке Ліга конференцій

Ліга конференцій стала першим за 20 років третім міжнародним турніром під егідою УЄФА. І що проводиться паралельно з Лігою чемпіонів та Лігою Європи. Формат цієї першості повторює своїх старших колег. Вся та ж кваліфікація зі шляхом чемпіонів і звичайною сіткою кваліфікації. Та є й відмінність. Участь в Лізі конференцій беруть представники третього ешелону асоціацій з рейтингу УЄФА. Тобто останні значно розширюють можливості потрапити у єврокубки для клубів із таких "карликових" за футбольними мірками чемпіонатів, як, наприклад, Словенії або Грузії (і ще багатьох інших).



Президент УЄФА Александер Чеферін із трофеєм Ліги конференцій / Фото uefa.com

Однак не тільки команди з умовних "карликових" чемпіонатів мають право зіграти у Лізі конференцій. Всі інші асоціації також зберігають своє представництво у цьому турнірі. Наприклад від УПЛ у кваліфікації точно візьмуть участь Ворскла (5 місце за підсумками минулого сезону) і Колос (4 місце в УПЛ). А от від Англійської прем'єр-ліги буде команда, яка ще нещодавно грала у фіналі Ліги чемпіонів – Тоттенхем, що завершив сезон на сьомій позиції в чемпіонаті.

Загалом на груповому етапі Ліги конференцій буде 32 команди, що розділять на 8 груп по 4 команди. У плей-офф, що стартує з 1/8 фіналу, вийдуть два найкращі клуби у кожному квартеті.

Схема взаємодії між турнірами під егідою УЄФА / 4sports365.com

Окрім клубів, що пройдуть відбір Ліги конференцій, у групу напряму потраплять ще 10 "невдах" із раунду плей-оф Ліги Європи. І саме на цьому етапі свій єврокубковий шлях розпочне Зоря. І у випадку невдачі – гарантовано отримає місце в групі Ліги конференцій.

Для чого Ліга конференцій, якщо вже є Ліга чемпіонів і Ліга Європи

Відповідь на це запитання уже частково була вище. Однак тепер сформулюємо її чіткіше. В УЄФА передбачають, що на груповому етапі всіх єврокубків будуть представники 34 національних асоціацій. Всього ж таких структур під егідою Союзу 55. Тобто майже дві третини делегують свої клуби на міжнародні змагання. А це повинно популяризувати футбол на всьому континенті. І зробити це у найбільш віддалених куточках Європи.

І, повторимося, клуби з умовної Словенії зможуть провести повноцінну єврокубкову кампанію. А не зіграти два матчі кваліфікації Ліги чемпіонів або ж Ліги Європи влітку і на цьому завершити.



Гостьова гра Ворскли проти КуПс у кваліфікації Ліги конференцій / Фото ФК Ворскла

"Новий клубний турнір УЄФА зробить єврокубки інклюзивними, як ніколи раніше. Більше матчів для більшої кількості клубів, більше асоціацій на групових етапах", – цитує свого очільника Александера Чеферіна офіційний сайт УЄФА.

Скільки українських клубів зіграє в групі Ліги конференцій

Поки з українців єврокубковий похід розпочала тільки Ворскла. Полтавці відіграли один матч. І на виїзді здобули нічию у поєдинку з фінським КуПС. Однак результат 2:2 в гостях уже не дає жодної переваги українцям. Адже з цього сезону УЄФА скасував правило "виїзного голу". І ворсклянам для виходу в 3 кваліфікаційний раунд потрібно вдома перемагати фінів.

На папері Ворскла – фаворит пари. 175 місце полтавців у клубному рейтингу УЄФА проти 245 у представників Суомі. Однак у першому матчі КуПС був переконливішим в атаці. Українці ж два небезпечні моменти перетворили у забиті м'ячі. Та фактор власного поля цього разу вже буде на боці Ворскли і тому у третій раунд відбору Ліги конференцій найімовірніше вийдуть полтавці. Матч-відповідь відбудеться 29 липня о 19:00.

Ворскла у клубному рейтингу УЄФА / Скриншот офіційного сайту УЄФА

КуПС у клубному рейтингу УЄФА / Скриншот офіційного сайту УЄФА

Сподіваємося, що саме до Ворскли у третьому раунді відбору додасться і Колос. Ковалівці зіграють із переможцем пари Стяуа (Румунія) – Шахтар (Караганда, Казахстан). Український клуб не досвідчений у єврокубковій боротьбі. Відтак румунський клуб – очевидний фаворит серед цієї трійки. Проте це тільки перед грою.

Ще одним представником може стати й Зоря. Але у цьому випадку буде текст тільки про гіпотетичну можливість луганців зіграти у Лізі конференцій. Адже бажаємо нашому "бронзовому" призеру пробитися у груповий етап Ліги Європи. Поразка ж у двоматчевому протистоянні у раунді плей-офф відправить Зорю відразу в групу третього за значущістю європейського клубного турніру.



Головний тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото ФК Зоря

Поєдинки Ліги конференцій будуть проходити паралельно з матчами Ліги Європи, тобто у четвер. Історичний перший фінал змагань прийме столиця Албанії – Тірана. А відбудеться він через тиждень після вирішального матчу Ліги Європи. У цьому сезоні фінал ЛК запланований на 25 травня. Переможець турніру отримає гарантовану путівку в груповий раунд ЛЄ на наступний сезон, якщо не проб'ється в ЛЧ та ЛЄ через національний чемпіонат. Додамо, що Ліга конференцій буде проводитися щонайменше до 2024 року.

Автор: Остап Нетахата