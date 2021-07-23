Старт Ворсклы в Лиге конференций

Клуб из Полтавы начал свой путь со второго квалификационного раунда. На этой стадии ему противостоит финский КуПС. И в первом матче команды разошлись миром. К тому же украинцы упустили победу на последних секундах.

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Ворскла стала первым представителем Украины, начавшим свой путь во вновь созданной Лиге конференций. Кроме полтавчан, в квалификации этого турнира еще сыграет Колос. Однако ковалевцы свой путь начнут с третьего отборочного раунда. А еще в Лиге конференций может оказаться и Заря (Шахтер в случае неудачи попадает в Лигу Европы, Динамо - гарантированно в группе ЛЧ). Но для этого уже нужны условия, которые не порадуют болельщиков луганского клуба. Что ж, самое время разобраться с Лигой конференций и кто из украинцев там может сыграть.

Что такое Лига конференций

Лига конференций стала первым за 20 лет третьим международным турниром под эгидой УЕФА. И что проводится параллельно с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Формат этого первенства повторяет своих старших коллег. Вся та же квалификация с путем чемпионов и обычной сеткой квалификации. Да есть и отличие. Участие в Лиге конференций принимают представители третьего эшелона ассоциаций из рейтинга УЕФА. То есть последние значительно расширяют возможности попасть в еврокубки для клубов из таких "карликовых" по футбольным меркам чемпионатов, как, например, Словакии или Грузии (и еще многих других).



Президент УЕФА Александер Чеферин с трофеем Лиги конференций / Фото uefa.com

Однако не только команды из условных "карликовых" чемпионатов имеют право сыграть в Лиге конференций. Все остальные ассоциации также сохраняют свое представительство в этом турнире. Например, от УПЛ в квалификации точно примут участие Ворскла (5 место по итогам прошлого сезона) и Колос (4 место в УПЛ). А вот от Английской премьер-лиги будет команда, которая еще недавно играла в финале Лиги чемпионов – Тоттенхэм, который завершил сезон на седьмой позиции в чемпионате.

Всего на групповом этапе Лиги конференций будет 32 команды, которые разделят на 8 групп по 4 команды. В плей-офф, стартующий с 1/8 финала, выйдут два лучших клуба в каждом квартете.

Схема взаимодействия между турнирами под эгидой УЕФА / 4sports365.com

Кроме клубов, которые пройдут отбор Лиги конференций, в группу напрямую попадут еще 10 "неудачников" из раунда плей-офф Лиги Европы. И именно на этом этапе свой еврокубковый путь начнет Заря. И в случае неудачи – гарантированно получит место в группе Лиги конференций.

Для чего Лига конференций, если уже есть Лига чемпионов и Лига Европы

Ответ на этот вопрос уже частично был выше. Однако теперь сформулируем его четче. В УЕФА предусматривают, что на групповом этапе всех еврокубков будут представители 34 национальных ассоциаций. Всего же таких структур под эгидой Союза 55. То есть почти две трети делегируют свои клубы на международные соревнования. А это должно популяризировать футбол на всем континенте. И сделать это в самых отдаленных уголках Европы.

И, повторимся, клубы из условной Словении смогут провести полноценную еврокубковую кампанию. А не сыграть два матча квалификации Лиги чемпионов или же Лиги Европы летом и на этом завершить.



Гостевая игра Ворсклы против КуПс в квалификации Лиги конференций / Фото ФК Ворскла

"Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки инклюзивными, как никогда раньше. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах", – цитирует своего главу Александера Чеферина официальный сайт УЕФА.

Сколько украинских клубов сыграет в группе Лиги конференций

Пока из украинцев еврокубковый поход начала только Ворскла. Полтавчане отыграли один матч. И на выезде добыли ничью в поединке с финским КуПС. Однако результат 2:2 в гостях уже не дает никакого преимущества украинцам. Ведь с этого сезона УЕФА отменил правило "выездного гола". И ворсклянам для выхода в 3 квалификационный раунд нужно дома побеждать финнов.

На бумаге Ворскла – фаворит пары. 175 место полтавчан в клубном рейтинге УЕФА против 245 у представителей Суоми. Однако в первом матче КуПС был убедительнее в атаке. Украинцы же два опасных момента превратили в забитые мячи. Но фактор собственного поля на этот раз уже будет на стороне Ворсклы и поэтому в третий раунд отбора Лиги конференций вероятнее всего выйдут полтавчане. Ответный Матч состоится 29 июля в 19:00.

Ворскла в клубном рейтинге УЕФА / Скриншот официального сайта УЕФА

КуПС в клубном рейтинге УЕФА / Скриншот официального сайта УЕФА

Надеемся, что именно к Ворскле в третьем раунде отбора добавится и Колосс. Ковалевцы сыграют с победителем пары Стяуа (Румыния) – Шахтер (Караганда, Казахстан). Украинский клуб не искушен в еврокубковой борьбе. Поэтому румынский клуб – очевидный фаворит среди этой тройки. Однако это только перед игрой.

Еще одним представителем может стать и Заря. Но в этом случае будет текст только о гипотетической возможности луганчан сыграть в Лиге конференций. Поэтому желаем нашему "бронзовому" призеру пробиться в групповой этап Лиги Европы. Поражение же в двухматчевом противостоянии в раунде плей-офф отправит Зарю сразу в группу третьего по значимости европейского клубного турнира.



Главный тренер Зари Виктор Скрипник / Фото ФК Заря

Поединки Лиги конференций будут проходить параллельно с матчами Лиги Европы, то есть в четверг. Исторический первый финал соревнований примет столица Албании-Тирана. А состоится он через неделю после решающего матча Лиги Европы. В этом сезоне финал ЛК запланирован на 25 мая. Победитель турнира получит гарантированную путевку в групповой раунд ЛЕ на следующий сезон, если не пробьется в ЛЧ и ЛЕ через национальный чемпионат. Добавим, что Лига конференций будет проводиться минимум до 2024 года.

Автор: Остап Нетахата