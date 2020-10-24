Нападник полтавської "Ворскли" Владислав Кулач відкрив рахунок у матчі проти "Шахтаря". Гол у цьому матчі став четвертим поспіль, у якому забиває Кулач.

Кулач забив гол у ворота "Шахтаря" на 7-й хвилині зустрічі. Корнієнко та Бондар помилилися. Перший віддав пас назад, а другий не встиг на м'яч. Кулач перехопив його перед штрафним майданчиком та пробив у кут воріт Трубіна.

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Відео голу Кулача у ворота "Шахтаря"

Цей матч став третім поспіль в УПЛ, в якому забиває Кулач. До цього він відзначився у воротах "Дніпро-1" та "Олімпіка". А загалом це четвертий матч поспіль, в якому забиває нападник. Перед цими матчами він забив у ворота "Львова" у матчі 1/16 фіналу Кубка України.

Окрім того, це п'ятий гол в цьому чемпіонаті для Кулача. Ще у першому турі він оформив дубль у ворота "Руху". І за кількістю голів він вийшов на перше місце в гонці бомбардирів УПЛ в цьому сезоні, обійшовши Шахаба з "Олімпіка" та Віктора Коваленка з "Шахтаря".

Варто додати, що Владислав Кулач з 2010 року був гравцем "Шахтаря". Але за "гірників" не зіграв жодного офіційного матчу, постійно перебуваючи в оренді – "Маріуполь", запорізький та донецький "Металурги", турецький "Ескішехірспор", луганська "Зоря" та угорський "Гонвед". В оренді він був і у "Ворсклі". Другий прихід до полтавського клубу стався вже на початку 2020 року. Однак цього разу Кулач став повноцінним гравцем "Ворскли", перейшовши як вільний агент.