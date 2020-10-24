Суддя матчу молодіжних команд "Ахмата" і "Спартака" (0:0) Богдан Головко був підданий фізичному впливу з боку невстановлених осіб.

Як повідомляє Telegram-канал BAZA, суддя дав фінальний свисток, зафіксувавши нульову нічию в поєдинку сьомого туру чемпіонату. Після цього на Богдана Головка напав один із співробітників грозненської команди.

Дивіться також: Курйозний автогол Ірландії приніс перемогу Україні у надважливому поєдинку за Євро: відео

Повідомляється, що арбітр отримав кілька ударів в пах і по корпусу.

У протоколі матчу, що проходив в Грозному, зазначено: "Після фінального свистка на поле вийшли сторонні особи і фізично впливали на головного суддю, завдавши удар в область паху, а потім, йдучи з поля, вдарили головного суддю по ногах ззаду і штовхали в спину. Ці ж особи зайшли в суддівську кімнату і висловлювали своє невдоволення висловлюваннями нецензурної форми".

РПЛ зробила заяву, що спільно з РФС проведе ретельний розгляд. У "Спартаку" також засудили таку поведінку по відношенню до арбітра. При цьому колишній генеральний директор футбольної академії "Рамзан" Хайдар Алханов назвав неправдою інформацію про побиття судді.

На відео, яке з'явилося в мережі, можна помітити, як після закінчення гри до судді направляються люди. Сам момент побиття в ефір не потрапив.