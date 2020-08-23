Футбольний клуб "Львів" підписав контракт з люксембурзьким захисником Енесом Махмутовічем. Він є гравцем своєї національної збірної.

Угода з Енесом Махмутовічем розрахована на два роки. До "Львова" захисник приєднався на правах вільного агента, покинувши влітку молодіжну команду англійського "Мідлсбро". Хоча минулий сезон провів в оренді в нідерландському "Маастрихті".

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У складі ПФК "Львів" Енес Махмутовіч гратиме під 22-им номером.

Варто відзначити, що новачок львів'ян має у своєму активі 10 поєдинків за збірну Люксембургу. У матчах проти збірної України захисник провів у запасі.