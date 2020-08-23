"Львів" підписав захисника збірної Люксембургу
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Футбольний клуб "Львів" підписав контракт з люксембурзьким захисником Енесом Махмутовічем. Він є гравцем своєї національної збірної.
Угода з Енесом Махмутовічем розрахована на два роки. До "Львова" захисник приєднався на правах вільного агента, покинувши влітку молодіжну команду англійського "Мідлсбро". Хоча минулий сезон провів в оренді в нідерландському "Маастрихті".
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У складі ПФК "Львів" Енес Махмутовіч гратиме під 22-им номером.
Варто відзначити, що новачок львів'ян має у своєму активі 10 поєдинків за збірну Люксембургу. У матчах проти збірної України захисник провів у запасі.
- Це вже третій гравець, який приєднався до складу "Львова" влітку 2020 року. До цього гравцями команди стали хорватський захисник Макс Челіч та естонський півзахисник Міхкель Айнсалу.
- Перший матч "Львова" в новому сезоні перенесли через коронавірус, який виявили у гравців львівського клубу.
- В минулому сезоні два захисники збірної Люксембургу виступали в іншому львівському клубі – Тім Халл та Марвін Мартінс були гравцями "Карпат".
- Ще один гравець збірної Люксембургу виступає в "Динамо" – нападник Жерсон Родрігеш.