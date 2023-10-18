Ворскла – Рома 1:6

Голи: Козлова, 50 – Вінс, 35, Латорре, 56, Ді Гульєльмо, 58, 68, Котик (авт.), 83, 88

Ворскла та Рома провели матч-відповідь в рамках кваліфікації до жіночої Ліги чемпіонів, перемогу в якому здобули італійки. Українки хотіли б якнайшвидше забути цю зустріч, пише 24 Канал.

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Не витримали тиску

Полтавський колектив, котрий у першій грі "фіналу" відбору до ЛЧ поступився розгромно Ромі із рахунком 3:0, і так налаштовувався на надзвичайно складний поєдинок. Та от українки й припустити не могли, що все піде тотально коту під хвіст. Перший тайм видався скупим на голи, "вовчиці" змогли відзначитись тільки під завісу першої 45-хвилинки, що вже і так практично ставило хрест на амбіціях Ворскли.

Та от друга половина зустрічі розпочалась із взяття воріт полтавського клубу, що все ж дарувало примарну надію на казковий камбек, проте така "пиха" "зелено-білих" розізлила "вовчиць", а тому ті перестали стримувати себе. Ромі знадобилось 18 хвилин після голу українок, аби забити ще три м'ячі у ворота суперниць та зробити рахунок розгромним, та от це був не кінець.

Справжній жах чекав ще на одну із гравчинь полтавського клубу. Захисниця Ворскли Котик за 5 хвилин примудрилась відправити м'яч до власних воріт, повністю розмастивши свою команду по газоні. Таким чином, італійки викинули за борт українок, а самі відправились у груповий етап Ліги чемпіонів, забивши "зелено-білим" за дві гри 9 м'ячів.

Відеоогляд матчу:

До речі. Востаннє український клуб виступав у жіночій ЛЧ в сезоні 2021/2022. Тоді Житлобуд-1 взяв третє місце у квартеті, поступившись ПСЖ та Реалу і поступившись Брейдабліку.

Нагадаємо, що чемпіонки України уже пройшли два етапи на шляху до жаданої Ліги чемпіонів. Спершу полтавський колектив у неймовірному поєдинку в додатковий час впорався із естонською Флорою (4:3), а згодом розібрався ще й із хорватським Осієком (3:0). Україну в ЛЧ також представляв і торішній "срібний" призер чемпіонату, Кривбас, проте криворізький клуб на першій ж стадії поступився французькому Парижу (4:0).