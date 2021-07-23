Ворскла повторила прикрий антирекорд Динамо у єврокубках

Ворскла 22 липня зіграла перший матч кваліфікації Ліги конференцій проти КуПСа. Полтавський клуб прикро втратив перемогу на останній хвилині зустрічі.

Гол, який призвів до антирекорду

Полтавський клуб фактично гарантував собі перемогу у першому матчі у новому турнірі. Але на шостій компенсованій хвилині все перевернулось з ніг на голову.

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Після подачі з кутового у штрафному Ворскли виникла справжня "пожежа". Томас виявився найспритнішим серед усіх гравців та прошив сітку воріт полтавського голкіпера. Матч завершився бойовою нічиєю 2:2.

Цей гол не лише не дозволив полтавській команді здобути важливу перемогу, а й поставив антирекорд Ворскли. Це взяття воріт стало одним з найбільш пізніх для українських клубів в єврокубках.

Раніше такий неприємний показник належав лише київського Динамо. Чемпіон УПЛ у листопаді 2019 року пропустив також на шостій додатковій хвилині. Сталось це у грі групового раунду Ліги Європи проти Мальме. Та зустріч й взагалі завершилась перемогою шведів 3:4. Переможний м'яч забив Маркус Розенберг.