Дубль Довбика врятував Дніпро-1 від поразки Ворсклі у матчі з жахливими помилками арбітра: відео
Джерело:24 канал
Полтавська Ворскла та Дніпро-1 очним матчем 26 липня розпочали для себе сезон української Прем'єр-ліги-2021/2022. Неймовірний за напругою та кількістю матч у Полтаві завершився скандальною нічиєю.
Ворскла – Дніпро-1 2:2
Голи: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт) – Довбик, 59, 72
Вилучення: Логінов, 56 (Дніпро-1)
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- Ворскла, яка нещодавно дебютувала у Лізі конференцій, агресивно розпочала матч з Дніпром-1. Підопічні Юрія Максимова взяли м'яч під контроль і на 7 хвилині вийшли вперед. Степанюк з кута штрафного завдав потужного удару й змусив капітулювати Паста.
Відео голу Степанюка
Пропущений гол змусив дніпрян піти вперед: перший удар у площину воріт полтавців на 11 хвилині завдав Русин. Та Різник легко забрав м'яч до рук.
Через дві хвилини м'яч ледь вдруге не побував у воротах Паста після дальнього удару. Ворскла класними комбінаціями розірвала захист Дніпра-1, після чого Пуцлін завдав удару. М'яч летів під поперечину, однак на заваді голу став воротар!
Свій стовідсотковий момент зрівняти рахунок Дніпро-1 отримав на 31 хвилині. Кравченко чудовим пасом вивів на ударну позицію Артема Довбика. Та герой України на Євро-2020 приблизно з 11 метрів не переграв Різника.
Камбек Дніпра-1 у меншості
Після перерви капітан Дніпра-1 Логінов ускладнив життя своїй команді. Захисник напрацював на дві жовті картки – вилучення. Заради справедливості слід сказати, що другий гірчичник був сумнівний.
- Але Дніпро-1, залишившись у меншості, відразу зрівняв рахунок. Артем Довбик з третьої спроби таки відзначився у воротах Паста. Ворскла невдало вийшла з оборони, чим скористався нападник Дніпра-1. Артем ударом зі штрафного у дальній кут не залишив шансів голкіперу!
Відео голу Довбика
Усі зусилля своїх партнерів зруйнував Олександр Сваток, який перебрав капітанську пов'язку у вилученого Логінова.
- Захисник дніпрян у боротьбі з гравцем Ворскли намагався вибити м'яч на кутовий. На жаль для Сватка, він пробив повз голкіпера і дозволив Ворсклі вийти вперед. Слід зазначити, що під час першої фази атаки гравець Ворскли, ймовірно, був у положенні поза грою.
Відео автоголу Сватка
Перевага Ворскли трималася декілька хвилин. Назаренко отримав м'яч на підступах до штрафного полтавців і віддав пас на хід Довбику. Артем холоднокровно переграв Різника – 2:2. Але й тут арбітр грубо помилився – у Довбика був величезний офсайд!
Відео другого голу Довбика
Як команди не намагалися, але не змогли вирвати перемогу на останніх хвилинах гри та здобути три очки. Нічия – 2:2.
Наприкінці матчу Ворскла мала 3 вбивчі моменти, але змарнувала їх. Також на 87 хвилині нерви не витримали в наставника Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча, який був вилучений арбітром через емоційну поведінку. Окрім того, команди влаштували невелику сутичку після фолу Челядіна.