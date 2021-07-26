Дубль Довбика врятував Дніпро-1 від поразки Ворсклі у матчі з жахливими помилками арбітра: відео

Полтавська Ворскла та Дніпро-1 очним матчем 26 липня розпочали для себе сезон української Прем'єр-ліги-2021/2022. Неймовірний за напругою та кількістю матч у Полтаві завершився скандальною нічиєю.

Ворскла – Дніпро-1 2:2

Голи: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт) – Довбик, 59, 72

Вилучення: Логінов, 56 (Дніпро-1)

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Ворскла, яка нещодавно дебютувала у Лізі конференцій, агресивно розпочала матч з Дніпром-1. Підопічні Юрія Максимова взяли м'яч під контроль і на 7 хвилині вийшли вперед. Степанюк з кута штрафного завдав потужного удару й змусив капітулювати Паста.

Відео голу Степанюка



Пропущений гол змусив дніпрян піти вперед: перший удар у площину воріт полтавців на 11 хвилині завдав Русин. Та Різник легко забрав м'яч до рук.

Через дві хвилини м'яч ледь вдруге не побував у воротах Паста після дальнього удару. Ворскла класними комбінаціями розірвала захист Дніпра-1, після чого Пуцлін завдав удару. М'яч летів під поперечину, однак на заваді голу став воротар!

Свій стовідсотковий момент зрівняти рахунок Дніпро-1 отримав на 31 хвилині. Кравченко чудовим пасом вивів на ударну позицію Артема Довбика. Та герой України на Євро-2020 приблизно з 11 метрів не переграв Різника.

Камбек Дніпра-1 у меншості

Після перерви капітан Дніпра-1 Логінов ускладнив життя своїй команді. Захисник напрацював на дві жовті картки – вилучення. Заради справедливості слід сказати, що другий гірчичник був сумнівний.

Але Дніпро-1, залишившись у меншості, відразу зрівняв рахунок. Артем Довбик з третьої спроби таки відзначився у воротах Паста. Ворскла невдало вийшла з оборони, чим скористався нападник Дніпра-1. Артем ударом зі штрафного у дальній кут не залишив шансів голкіперу!

Відео голу Довбика



Усі зусилля своїх партнерів зруйнував Олександр Сваток, який перебрав капітанську пов'язку у вилученого Логінова.

Захисник дніпрян у боротьбі з гравцем Ворскли намагався вибити м'яч на кутовий. На жаль для Сватка, він пробив повз голкіпера і дозволив Ворсклі вийти вперед. Слід зазначити, що під час першої фази атаки гравець Ворскли, ймовірно, був у положенні поза грою.

Відео автоголу Сватка



Перевага Ворскли трималася декілька хвилин. Назаренко отримав м'яч на підступах до штрафного полтавців і віддав пас на хід Довбику. Артем холоднокровно переграв Різника – 2:2. Але й тут арбітр грубо помилився – у Довбика був величезний офсайд!

Відео другого голу Довбика



Наприкінці матчу Ворскла мала 3 вбивчі моменти, але змарнувала їх. Також на 87 хвилині нерви не витримали в наставника Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча, який був вилучений арбітром через емоційну поведінку. Окрім того, команди влаштували невелику сутичку після фолу Челядіна.

Як команди не намагалися, але не змогли вирвати перемогу на останніх хвилинах гри та здобути три очки. Нічия – 2:2.