Ворскла – Днепр-1 2:2

Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт) – Довбик, 59, 72

Удаление: Логинов, 56 (Днепр-1)

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Ворскла, которая недавно дебютировала в Лиге конференций, агрессивно начала матч с Днепром-1. Подопечные Юрия Максимова взяли мяч под контроль и на 7 минуте вышли вперед. Степанюк с угла штрафной нанес мощный удар и заставил капитулировать Паста.

Видео гола Степанюка

Пропущенный гол заставил днепрян пойти вперед: первый удар в створ ворот полтавчан на 11 минуте нанес Русин. Но Рызнык легко забрал мяч в руки.

Через две минуты мяч едва во второй раз не побывал в воротах после дальнего удара. Ворскла классными комбинациями разорвала защиту Днепра-1, после чего Пуцлин нанес удар. Мяч летел под перекладину, однако помехой голу стал вратарь!

Свой стопроцентный момент сравнять счет Днепр-1 получил на 31 минуте. Кравченко великолепным пасом вывел на ударную позицию Артема Довбика. Но герой Украины на Евро-2020 примерно с 11 метров не переиграл Ризныка.

Камбэк Днепра-1 в меньшинстве

После перерыва капитан Днепра-1 Логинов усложнил жизнь своей команде. Защитник наработал на две желтые карточки – удаление. Справедливости ради следует сказать, что второй горчичник был сомнителен.

Но Днепр-1, оставшись в меньшинстве, сразу сравнял счет. Артем Довбик с третьей попытки таки отличился в воротах. Ворскла неудачно вышла из обороны, чем воспользовался нападающий Днепра-1. Артем ударом со штрафного в дальний угол не оставил шансов голкиперу!

Видео гола Довбика

Все усилия своих партнеров разрушил Александр Сваток, который унаследовал капитанскую повязку у изъятого Логинова.

Защитник днепрян в борьбе с игроком Ворсклы пытался выбить мяч на угловой. К сожалению для Сватка, он пробил мимо голкипера и позволил Ворскле выйти вперед. Следует отметить, что под первой фазой атаки игрок Ворсклы, вероятно, был в положении вне игры.

Видео автогола Сватка

Преимущество Ворсклы держалось несколько минут. Назаренко получил мяч на подступах к штрафной полтавчан и отдал пас на ход Довбику. Артем хладнокровно переиграл Ризныка – 2:2. Но и тут арбитр грубо ошибся – у Довбика был огромный офсайд!

Видео второго гола Довбика