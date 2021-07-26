Ворскла – Дніпро-1 2:2

Голи: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт) – Довбик, 59, 72

Вилучення: Логінов, 56 (Дніпро-1)

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Ворскла, яка нещодавно дебютувала у Лізі конференцій, агресивно розпочала матч з Дніпром-1. Підопічні Юрія Максимова взяли м'яч під контроль і на 7 хвилині вийшли вперед. Степанюк з кута штрафного завдав потужного удару й змусив капітулювати Паста.

Відео голу Степанюка



Пропущений гол змусив дніпрян піти вперед: перший удар у площину воріт полтавців на 11 хвилині завдав Русин. Та Різник легко забрав м'яч до рук.

Через дві хвилини м'яч ледь вдруге не побував у воротах Паста після дальнього удару. Ворскла класними комбінаціями розірвала захист Дніпра-1, після чого Пуцлін завдав удару. М'яч летів під поперечину, однак на заваді голу став воротар!

Свій стовідсотковий момент зрівняти рахунок Дніпро-1 отримав на 31 хвилині. Кравченко чудовим пасом вивів на ударну позицію Артема Довбика. Та герой України на Євро-2020 приблизно з 11 метрів не переграв Різника.

Камбек Дніпра-1 у меншості

Після перерви капітан Дніпра-1 Логінов ускладнив життя своїй команді. Захисник напрацював на дві жовті картки – вилучення. Заради справедливості слід сказати, що другий гірчичник був сумнівний.

Але Дніпро-1, залишившись у меншості, відразу зрівняв рахунок. Артем Довбик з третьої спроби таки відзначився у воротах Паста. Ворскла невдало вийшла з оборони, чим скористався нападник Дніпра-1. Артем ударом зі штрафного у дальній кут не залишив шансів голкіперу!

Відео голу Довбика



Усі зусилля своїх партнерів зруйнував Олександр Сваток, який перебрав капітанську пов'язку у вилученого Логінова.

Захисник дніпрян у боротьбі з гравцем Ворскли намагався вибити м'яч на кутовий. На жаль для Сватка, він пробив повз голкіпера і дозволив Ворсклі вийти вперед. Слід зазначити, що під першої фази атаки гравець Ворскли, ймовірно, був у положенні поза грою.

Відео автоголу Сватка



Перевага Ворскли трималася декілька хвилин. Назаренко отримав м'яч на підступах до штрафного полтавців і віддав пас на хід Довбику. Артем холоднокровно переграв Різника – 2:2. Але й тут арбітр грубо помилився – у Довбика був величезний офсайд!

Відео другого голу Довбика