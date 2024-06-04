Промоутер Ф'юрі: "Вайлдеру треба було завершити кар’єру після бою з Тайсоном"

Френк Воррен поділився думками про занепад у кар'єрі Деонтея Вайлдера. На думку промоутера, американець мав давно повісити рукавички на цвях.

Промоутер Френк Воррен, який зокрема представляє інтереси британця Тайсона Ф'юрі, поділився думками про колишнього чемпіона за версією WBC у надважкій вазі Деонтея Вайлдера, який сенсаційно програв китайцеві Чжану Чжилею.

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Воррен вважає, що Вайлдер мав завершити кар'єру після поразки від Ф'юрі

На минулих вихідних Вайлдер достроково програв китайцеві Чжану Чжилею. Деонтей був брутально нокаутований у 5-му раунді. За словами Воррена, "Бронзовий бомбардувальник" повинен був давно завершити кар'єру.

Я багато разів казав боксерам, що треба завершувати кар’єру, але проблема в тому, що вони не слухають. Я вважаю, що йому слід було повісити рукавички на цвях після бою з Тайсоном Ф'юрі. Тому що ці поєдинки забрали в нього багато чого,

– сказав Воррен.

Вайлдер він зазнав четвертої поразки в останніх п'яти поєдинках. У пасиві американця програні два бої з Тайсоном Ф'юрі, а також поразка від новозеландця Джозефа Паркера.