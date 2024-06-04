Промоутер Фрэнк Уоррен, который в частности представляет интересы британца Тайсона Фьюри, поделился мыслями о бывшем чемпионе по версии WBC в супертяжелом весе Деонтее Уайлдере, который сенсационно проиграл китайцу Чжану Чжилею.

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Уоррен считает, что Уайлдер должен был завершить карьеру после поражения от Фьюри

На прошлых выходных Уайлдер досрочно проиграл китайцу Чжану Чжилею. Деонтей был брутально нокаутирован в 5-м раунде. По словам Уоррена, "Бронзовый бомбардировщик" должен был давно завершить карьеру.

Я много раз говорил боксерам, что надо завершать карьеру, но проблема в том, что они не слушают. Я считаю, что ему следовало повесить перчатки на гвоздь после боя с Тайсоном Фьюри. Потому что эти поединки забрали у него многое,

– сказал Уоррен.

Уайлдер он потерпел четвертое поражение в последних пяти поединках. В пассиве американца проиграны два боя с Тайсоном Фьюри, а также поражение от новозеландца Джозефа Паркера.