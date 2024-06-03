Ставши абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, українець Олександр Усик зробив себе найбільш бажаним суперником для кожного боксера. Проте так було далеко не завжди.

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Майкл Гантер пояснив, чому програв Усику в 2017-му

Ще сім років тому маловідомий за кордоном Олександр Усик захищав титул чемпіона світу за версією WBO у першій важкій вазі проти перспективного американця Майкла Гантера. Тоді Усик переміг одностайним рішенням суддів.

За словами Гантера, який нині, як і Усик, виступає в хевівейті, поразка була спричинена цілою низкою помилок, зроблених ще до виходу в ринг.

"Я б хотів знову побитися з Усиком. На той момент я не мав хороших результатів. У мене трапився невеликий збій за межами рингу. У ніч поєдинку у мене була менша вага, ніж на зважуванні, а в нього було на 4,5-5,5 кілограма більше.

Отже, за межами рингу сталося багато помилок. Ось де справді виграється бій – виконуючи роботу за межами рингу і виявляючи належну обачність там", – сказав Гантер.

Нагадаємо. В попередньому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, вигравши останній престижний пояс WBC. Українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.