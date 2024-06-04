Промоутер Френк Воррен, який зокрема представляє інтереси британця Тайсона Ф'юрі, поділився думками про колишнього чемпіона за версією WBC у надважкій вазі Деонтея Вайлдера, який сенсаційно програв китайцеві Чжану Чжилею.

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Воррен вважає, що Вайлдер мав завершити кар'єру після поразки від Ф'юрі

На минулих вихідних Вайлдер достроково програв китайцеві Чжану Чжилею. Деонтей був брутально нокаутований у 5-му раунді. За словами Воррена, "Бронзовий бомбардувальник" повинен був давно завершити кар'єру.

Я багато разів казав боксерам, що треба завершувати кар’єру, але проблема в тому, що вони не слухають. Я вважаю, що йому слід було повісити рукавички на цвях після бою з Тайсоном Ф'юрі. Тому що ці поєдинки забрали в нього багато чого,

– сказав Воррен.

Вайлдер він зазнав четвертої поразки в останніх п'яти поєдинках. У пасиві американця програні два бої з Тайсоном Ф'юрі, а також поразка від новозеландця Джозефа Паркера.