18 травня у Саудівській Аравії відбувся вечір боксу, де головною подією був бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британець поступився українцю очками.

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Коли Ф'юрі завершить кар'єру

Британець зазначив, що він багато віддав боксу і не може уявити довге продовження кар'єри.

Я не можу собі зараз уявити, що продовжу боксувати протягом наступних п'яти років, про 20 років я навіть не говорю. Я дуже багато віддав боксу – всю свою молодість і доросле життя я провів на рингу. Я вже заробив багато грошей і мені потрібен час, щоб насолодитися життям. Наше життя – коротке, сьогодні ти є, завтра тебе немає,

– розповів Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо. Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на жовтень 2024 року.

Відзначимо, що до бою з українцем Ф'юрі був непереможним, тому наразі британець сильно жадає реваншу.