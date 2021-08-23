Бущан не допоможе збірній

За словами румунського фахівця, Динамо зазнало низку травм, Бущан також отримав ушкодження.

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Зараз складний період для нас. Чотири гравці, які були відсутні, доклали максимум зусиль у минулому сезоні. Складно їх заповнити. Всі вони травмовані: Попов, Бєсєдін, Бущан, Андрієвський. У Жори 10 днів пауза, після чого він почне легкі тренування. Дуже боїмося, щоб все обійшлося консервативним лікуванням, щоб не було операції,

– заявив Луческу.

Таким чином, Бущан, скоріше за все, не відновиться до матчів національної команди, яка 1-го і 4 вересня проведе матчі відбору чемпіонату світу проти Казахстану і Франції відповідно.