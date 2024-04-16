Вона сказала "так": гравець збірної України з футболу освідчився своїй коханій – романтичне фото

В українській спортивній спільноті ще на одну сім'ю стало більше. Анатолій Трубін попрощався зі статусом завидного холостяка.

Український голкіпер покликав свою кохану під вінець. Зробив це зірковий футболіст на березі океану.

Читайте також Український коментатор освідчився коханій у прямому ефірі перед матчем України: щемливе відео

Щаслива подія в житті Анатолія Трубіна

Зворушливою звісткою поділилася обраниця воротаря Марина Галаган. У своїх соцмережах вона виклала фото, на якому показала свою руку з розкішною каблучкою та величезним букетом червоних троянд на фоні неймовірного краєвиду. Дівчина повідомила підписникам, що відповіла "так".

Особливий момент. Люблю безмежно,

– відповів на це Трубін.



Трубін запропонував руку й серце своїй коханій / Фото з інстаграму Марини Галаган

. У березні своїй дівчині також освідчився півзахисник Вереса Віталій Дахновський. Він зробив це напередодні благодійного матчу в Німеччині в присутності численних глядачів і також почув жадане "так".

Нагадаємо, що Анатолій Трубін на початку сезону-2023/2024 перейшов у лісабонську Бенфіку з донецького Шахтаря. У нинішній кампанії він провів 43 матчі за португальський клуб, у яких пропустив 42 м'ячі та 16 разів залишив свої ворота "сухими".

Наступний поєдинок "орли" зіграють 18 квітня на виїзді проти Марселя в рамках чвертьфіналу Ліги Європи. Перший матч завершився перемогою команди Трубіна з рахунком 2:1.