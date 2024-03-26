Футбольний коментатор на MEGOGO Вадим Шевякін вирішив скористатись своєю публічною професією та зробити оригінальну пропозицію своїй коханій Марині Машкіній. Один із коментаторів матчу Україна – Ісландія передав коханій подарунковий пакет, який у прямому ефірі відкрила Марина, яка включилась із Вроцлава у передматчеву студію, повідомляє 24 Канал.

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Зворушлива пропозиція у прямому ефірі

Коли спіч журналістки зі студією закінчився, на неї чекав приємний сюрприз від коханого. Машкіна відкрила коробочку, у якій побачила каблучку. Журналістка не стримала сліз.

Шевякін теж ледь не заплакав, став на одне коліно у студії та запитав Марину головне "Чи вийде вона за нього заміж?". На що почув омріяне "Так".

Коментатор освідчився журналістці у прямому ефірі MEGOGO: дивіться відео

Цей момент точно запам'ятають не лише закохані, а й багато футбольних уболівальників, які чекали на початок матчу Україна – Ісландія.

До слова. На 30-й хвилині Ісландія відкрила рахунок у матчі. Гудмундссон переграв Луніна після дальнього удару.