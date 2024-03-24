23 березня рівненський Верес зіграв благодійний матч з Рот-Вайсом, який представляє третій дивізіон Німеччини. Гра відбулася на стадіоні в Ессені.
Читайте також "Ресторан, алкоголь і танці": Миколенко поділився подробицями весілля в Англії
Пам'ять на все життя
Перед початком зустрічі лідер Вереса Віталій Дахновський освідчився своїй дівчині Юлії. 25-річний футболіст подарував коханій величезний букет троянд та в присутності чисельних глядачів попросив її руки. Юлія відповіла "так".
"Вітаємо Віталія та його наречену", – йдеться у повідомленні клубу.
Дахновський освідчився коханій в Німеччині / ФК Верес
Додамо, що товариський поєдинок в Німеччині завершився поразкою рівненської команди з рахунком 1:3.