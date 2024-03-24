23 березня рівненський Верес зіграв благодійний матч з Рот-Вайсом, який представляє третій дивізіон Німеччини. Гра відбулася на стадіоні в Ессені.

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Пам'ять на все життя

Перед початком зустрічі лідер Вереса Віталій Дахновський освідчився своїй дівчині Юлії. 25-річний футболіст подарував коханій величезний букет троянд та в присутності чисельних глядачів попросив її руки. Юлія відповіла "так".

"Вітаємо Віталія та його наречену", – йдеться у повідомленні клубу.

Дахновський освідчився коханій в Німеччині / ФК Верес

Додамо, що товариський поєдинок в Німеччині завершився поразкою рівненської команди з рахунком 1:3.

Довідка. Віталій Дахновський – вихованець ФК Львів. У 20 років виїхав до Польщі, де спочатку грав аматорський Космос, а згодом підписав контракт з Віслою. Повернувся в Україну у 2020 році та уклав угоду з Вересом. За цей час півзахисник зіграв 86 матчів за "червоно-чорних", забив 8 голів та віддав 15 асистів.