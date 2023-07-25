Дебютант Другої ліги ФК ЮКСА оголосив про підписання контракту із воротарем Нікітою Федотовим. Угода 23-річного футболіста розрахована на 2 роки.

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На початку 2022 року Нікіта Федотов планував продовжити кар'єру в харківському Металісті. Проте повномасштабна військова агресія зруйнувала всі плани.

Воротар разом з батьком пішов захищати Україну та записався до територіальної оборони. Протягом 6 місяців Нікіта був в лавах ЗСУ та брав участь в обороні Ізюма та Харкова.

Нікіта Федотов у лавах тероборони / facebook.com/narodnaarmy

У серпні 2022 року Федотов повернувся до Іспанії та підписав контракт з Понферрадіною. За основну команду українець провів один матч в Кубку Іспанії.

Зазначимо, що Нікіта Федотов є вихованцем Дніпра та Шахтаря. В Україні грав за команди ФК Полтава та житомирське Полісся. В Іспанії грав також за Монтіхо.

До слова. Дебютувати за ФК ЮКСА Нікіта Федотов матиме змогу в матчі першого раунду Кубка України, який відбудеться 29 липня. За путівку в другий раунд ЮКСА змагатиметься з Штурмом.