Два попередні сезони в Україні не визначали переможця Кубка. У 2022 році турнір було зупинено на стадії чвертьфіналу після повномасштабного вторгнення Росії. В сезоні 2022/2023 команди вирішили не проводити турнір через складність логістики. Тож чинним володарем кубка України весь цей час залишалося київське Динамо, яке перемогло ще у 2021 році.

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В сезоні 2023/2024 вирішили таки провести Кубок України. 21 липня провели жеребкування першого та другого етапів. Участь в жеребкуванні взяли головний тренер національної збірної України Сергій Ребров та заступник командира 242 окремого батальйону Територіальної оборони старший лейтенант Максим Колесниченко.

У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд — чотири представники Асоціації аматорського футболу України й два клуби другої ліги. Базовий день матчів – 29 липня.

Матч 1. Миколаїв (Львівська область) – Фазенда (Чернівці)

Матч 2. Олімпія (Савинці) – Кудрівка (Чернігівська область)

Матч 3. Штурм (Іванків) – Юкса (Київ)

На другому попередньому етапі виступатимуть 32 клуби – три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд Першої та Другої ліг. Базовий день матчів – 2 серпня.

Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Карпати (Львів)

Металіст (Харків) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Скала 1911 (Стрий) – Хуст

Поділля (Хмельницький) – Нива (Тернопіль)

Нива (Вінниця) – Агробізнес (Волочиськ)

Переможець матчу 1 – Буковина (Чернівці)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Полтава

Інгулець – Металург (Запоріжжя)

Переможець матчу 2 – Кремінь (Кременчук)

Локомотив (Київ) – Діназ (Вишгород)

Звягель (Житомирська область) – Чайка (Київська область)

Переможець матчу 3 – Нива (Бузова)

Чернігів – Лівий Берег (Київ)

Тростянець (Сумська область) – Реал Фарма (Одеса)

Маріуполь – Васт (Миколаїв)

Вікторія (Суми) – Дружба (Мирівка)

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.