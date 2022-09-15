Микита Федотов на початку 2022 року повернувся до України з Іспанії. Він мав підписати контракт з харківським Металістом. Але замість футбольної форми, воротареві довелося одягти камуфляж. І взяти до рук зброю. В лавах ЗСУ гравець провів шість місяців.

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"Починав під Ізюмом, потім ми підійшли ближче до кордону, над Харковом", – розповів Федотов.

Чим саме він займався на фронті, не розповідає. Відомо лише те, що у вогневий контакт з ворогом не вступав.

"Зважаючи на те, чим я займався, ми не мали права так робити. Якби ми потрапили у контакт, отже все виконали дуже-дуже погано", – зізнався Федотов.

Хоча під обстрілами побувати таки довелося.

"В один із перших разів я приїхав під Ізюм зі своїм батьком. Ми там робили одну справу. Артилерія фігачить – ти плюс-мінус ще все розумієш. Але коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець. Слава Богу, минулося – всі живі та здорові", – розповів футболіст.

За його словами, російські окупанти мали значну перевагу на фронті. Але це їм не допомогло.

"Коли ми стріляли один раз, у відповідь прилітало десять разів. Армія ворога мала вагому чисельну перевагу. Але наші бійці – кращі, сильніші та мотивованіші. Кожен хлопець – це герой", – відзначив Федотов.

Зараз гравець перебуває в Іспанії. Там він виступає за другу команду Понферрадіни.

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