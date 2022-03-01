Змінив м'яч на зброю

Федотов мав шанси розпочати нову сторінку молодої кар'єри у складі харківського Металіста. Але життя всієї країни на 180 градусів перевернув напад російських окупантів.

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Голкіпер, не вагаючись, взяв до рук зброю. Ба більше – активну участь в обороні від "руського міра" бере вся його родина.

"Я їхав із Мукачевого до Харкова – підписувати контракт з Металістом. Угода вже була готовою – про це мені написали о першій ночі, тож я сів у потяг. О сьомій ранку зателефонував батько – він у мене військовий, пройшов АТО і Афганістан. "Синок, почалася війна".

Сім'я у паніці, а я у вагоні. Приїхав до Дніпра і прийняв для себе рішення, що буду пліч-о-пліч з батьком. У лави ЗСУ вступити не міг, бо не маю бойового досвіду, тож записався у територіальну оборону. Мені видали зброю, виконую поставлені завдання", – заявив Федотов.



Микита Федотов / Фото facebook.com/narodnaarmy/

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