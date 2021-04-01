Воротар Казахстану завершив кар'єру в збірній за кілька годин до матчу з Україною

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Джерело:

24 канал

Голкіпер збірної Казахстану Олександр Мокін прийняв рішення припинити виступи за національну команду за кілька годин до гри з Україною.

Причому про своє рішення воротар Тоболу оголосив після яскравої гри з командою Франції. У матчі з чемпіонами світу 39-річний Мокін відбив пенальті від Кілана Мбаппе і отримав високі оцінки від ЗМІ.

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Воротар повідомив партнерам по команді, що матч проти Франції став для нього останнім у светрі національної збірної,
– повідомив інсайдер Айдин Кожахмет

Що відомо про кар'єру Мокіна

  • Мокін всю кар'єру провів на батьківщині. За збірну Казахстану 39-річний голкіпер відіграв 22 матчі і пропустив 43 голи.
  • У домашній грі з діючими чемпіонами світу (0:2) він взяв пенальті від Кіліана Мбаппе.