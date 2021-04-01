Голкіпер збірної Казахстану Олександр Мокін прийняв рішення припинити виступи за національну команду за кілька годин до гри з Україною.

Причому про своє рішення воротар Тоболу оголосив після яскравої гри з командою Франції. У матчі з чемпіонами світу 39-річний Мокін відбив пенальті від Кілана Мбаппе і отримав високі оцінки від ЗМІ.

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Воротар повідомив партнерам по команді, що матч проти Франції став для нього останнім у светрі національної збірної,

– повідомив інсайдер Айдин Кожахмет

Що відомо про кар'єру Мокіна