Воротар Казахстану завершив кар'єру в збірній за кілька годин до матчу з Україною
Голкіпер збірної Казахстану Олександр Мокін прийняв рішення припинити виступи за національну команду за кілька годин до гри з Україною.
Джерело:24 канал
Причому про своє рішення воротар Тоболу оголосив після яскравої гри з командою Франції. У матчі з чемпіонами світу 39-річний Мокін відбив пенальті від Кілана Мбаппе і отримав високі оцінки від ЗМІ.
Дивіться також Як Яремчук відкрив рахунок у матчі України з Казахстаном: відео
Воротар повідомив партнерам по команді, що матч проти Франції став для нього останнім у светрі національної збірної,
– повідомив інсайдер Айдин Кожахмет
Що відомо про кар'єру Мокіна
- Мокін всю кар'єру провів на батьківщині. За збірну Казахстану 39-річний голкіпер відіграв 22 матчі і пропустив 43 голи.
- У домашній грі з діючими чемпіонами світу (0:2) він взяв пенальті від Кіліана Мбаппе.
Поділитися новиною