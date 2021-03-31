Збірна України повела в рахунку в матчі третього туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року проти Казахстану.

Матч почався при тотальній перевазі української команди, яка вже на 20-й хвилині відкрила рахунок. Після ювелірного пасу Олександра Зінченка, не менше ефектний гол забив Роман Яремчук. Дивіться також Україна – Казахстан: онлайн трансляція матчу відбору на ЧС-2022 Відео голу Яремчука Збірні України та Казахстану раніше зустрічалися чотири рази і кожного разу перемогу святкувала наша команда.