Як Яремчук відкрив рахунок у матчі України з Казахстаном: відео
Збірна України повела в рахунку в матчі третього туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року проти Казахстану.
Джерело:24 канал
Матч почався при тотальній перевазі української команди, яка вже на 20-й хвилині відкрила рахунок. Після ювелірного пасу Олександра Зінченка, не менше ефектний гол забив Роман Яремчук.
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Відео голу Яремчука
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