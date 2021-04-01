Вратарь Казахстана завершил карьеру в сборной за несколько часов до матча с Украиной
Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин принял решение прекратить выступления за национальную команду за несколько часов до игры с Украиной.
Источник:24 канал
Причем о своем решении вратарь Тобола объявил после яркой игры с командой Франции. В матче с чемпионами мира 39-летний Мокин отбил пенальти от Килиана Мбаппе и получил высокие оценки от СМИ.
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Вратарь сообщил партнерам по команде, что матч против Франции стал для него последним в свитере национальной сборной,
– сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.
Что известно о карьере Мокина
- Мокин всю карьеру провел на родине. За сборную Казахстана 39-летний голкипер сыграл 22 матча и пропустил 43 гола.
- В домашней игре с действующими чемпионами мира (0:2) он взял пенальти от Килиана Мбаппе.
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