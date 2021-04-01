Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин принял решение прекратить выступления за национальную команду за несколько часов до игры с Украиной.

Причем о своем решении вратарь Тобола объявил после яркой игры с командой Франции. В матче с чемпионами мира 39-летний Мокин отбил пенальти от Килиана Мбаппе и получил высокие оценки от СМИ.

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Вратарь сообщил партнерам по команде, что матч против Франции стал для него последним в свитере национальной сборной,

– сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

Что известно о карьере Мокина