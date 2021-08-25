Воротар Динамо замінить Луніна у збірній України

Наставник збірної України Олександр Петраков знову вніс зміни у заявку команди на матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Петраков повністю змінив воротарську ланку.

Бойко замінить Луніна

25 серпня стало відомо, що голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Відповідно Лунін не зможе допомогти збірні України у найближчих матчах.

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В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков вирішив викликати у збірну України воротаря Динамо Дениса Бойка.

До цього голкіпер провів 6 матчів у футболці збірної України.

Зміна воротарів у збірній України

У збірну України викликали воротарів Динамо, Шахтаря та Реала – Георгія Бущана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна відповідно. Та всі троє не зіграють у найближчих матчах.

Тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, що в Бущана травма, через яку він залишився без футболу на декілька днів. У Динамо побоюються, що Георгію може знадобитися операція.

Щодо Анатолія Трубіна, то футболіст може пропустити 3 місяці через розрив меніска. Він не зіграє проти Монако у Лізі чемпіонів.

Петраков вимушено викликав у збірну України голкіперів Шахтаря та Ворскли Андрія Пятова та Дмитра Різника.

Збірна України 1 вересня зіграє на виїзді проти Казахстану. Уже 4 вересня "синьо-жовті" у Києві приймуть збірну Франції.