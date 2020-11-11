"Динамо" залишилося без воротарів: у Нещерета – коронавірус
Коронавірус продовжує вирувати у київському "Динамо". Голкіпер Руслан Нещерет став 14-м футболістом "Динамо", який заразився коронавірусом.
Про те, що Руслан Нещерет заразився коронавірусом, інформує сайт Української асоціації футболу (УАФ).
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Позитивний тест на COVID-19 Нещерет здав у таборі молодіжної збірної України. У середу, 11 листопада, українська "молодіжка" отримала результати тестів на коронавірус.
Хто заразився
Позитивні тести отримали троє гравців "синьо-жовтих" – голкіпер Руслан Нещерет ("Динамо"), півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан (обидва – "Маріуполь").
Коронавірус у "Динамо"
Нещерет став третім голкіпером "Динамо", у якого виявили коронавірус. Раніше позитивні тести на COVID-19 здали Георгій Бущан та Денис Бойко. Окрім трьох воротарів, у "Динамо" хворіє ще 11 футболістів:
- Миколенко
- Гармаш
- Караваєв
- Белуце
- Цітаішвілі
- Шапаренко
- Дуелунд
- Лєднєв
- Шепєлєв
- Супряга
- Попов
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