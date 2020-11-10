Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу знову прокоментував поразку від" Шахтаря" (0:3) в рамках 9-го туру УПЛ.

Наставник киян затронув тему відсутності ряду гравців його команди через епідемію коронавірусу. Слова Луческу цитує Sport.ro.

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"Я зовсім не засмучений подіями минулого вечора, я засмучений, що пандемія все змінила. Я сказав, що COVID виграв, а програв Fair play. Зазвичай такий матч не повинен проводитися, але у кожного є свої інтереси, щоб використовувати слабкості опонента. У такій ситуації було б несправедливо розігрувати долю титулу", – сказав Мірча Луческу.

Я втрачав по 2-3 гравця щодня. Дійшло до того, що у мене залишилося тільки 10 футболістів. Це наша вина, клубу, що ми не прийняли найефективніших заходів. Я грав у вкрай складних умовах, не знав, кого посадять на карантин після чергового тесту.

Динамо – Шахтар: головне

"Динамо" програло донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3. Це найбільша поразка "біло-синіх" в рамках УПЛ з 1 травня 2016 року. Тоді столичний клуб також програв "Шахтарю", і з таким же рахунком.