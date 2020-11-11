Київське "Динамо" потрапило у складну ситуацію, мало не залишившись без воротарів через коронавірус. Однак ситуація налагоджується.

Негативний результат на наявність коронавірусу отримав воротар Денис Бойко. Про це гравець "Динамо" сповістив постом в інстаграмі.

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Варто додати, що повернення Бойка до обойми "Динамо" є цілком вчасним. Адже у вівторок, 11 листопада, стало відомо, що позитивний тест на коронавірус отримав третій воротар "Динамо" Руслан Нещерет. Відтак київський клуб залишився без голкіперів основного складу. І міг покластися лише на юних дублерів.

Нагадаємо, що 26 жовтня стало відомо про коронавірус у воротаря "Динамо" Георгія Бущана, який вважається основним. Відтак на матч ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" вийшов Денис Бойко. А вже 30 жовтня інфекцію виявили і в Бойка.

Відтак тренерський штаб "Динамо" був змушений на наступні матчі ставити 18-літнього Руслана Нещерета. Саме він стояв у грі проти "Барселони", здійснивши понад десять сейвів. І став найкращим гравцем команди в цьому матчі. "Динамо" ж поступилося 2:1.