Вони м'ясом подавилися, – Поворознюк розповів, як вкрав танк в окупантів

Президент Інгульця Олександр Поворознюк очолив добровольчий батальйон "За Петрівщину". Проте, що саме входить в його обов'язки та як він допомагає ЗСУ, він не розголошує.

Поворознюк: "Добрий вечір, ми з України"

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про "зустріч" з окупантами. Президент Інгульця вкрав танк у військових російської армії.

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Ну як не бачив. А в кого я спи*див танк? Бачив. Що з ними сталося? Вони спи*дили свиню у бабусі та дідуся, і їли, бл*ть, шашлик. І коли ми вийшли, я пересмикнув "калаш", і сказав: "Добрий вечір, ми з України". Вони м'ясом подавилися. Ну я гріх на душу не брав, нікого не стріляв, може бути. Після війни там будуть легенди ходити. І це розказуватимуть люди, які це все бачили. А нас же проводять тільки місцеві,

– сказав Поворознюк.

"Вова, їб*ш їх, блять": реакція на вірусний трек

Президент Інгульця у перші дні повномасштабної війни звернувся до президента україни володимира Зеленського. Він записав відеозвернення на підтримку глави держави.

Це відео відразу ж розлетілося мережею, а команда МюсліUA зробила з цієї промови трек, який заполонив музичні чати країни.

Поворознюк розповів, як дізнався про пісню та якою була його реакція. Він був шокований, але сам трек йому сподобався.

Також після цього агробізнесмену з Кіровоградщини почали писати українські артисти щодо майбутньої співпраці, про Поворознюк наголосив, що зараз це буде не доречним. Тому його дратують подібні повідомлення.

Президент Інгульця також розповів, що хотів би зустрітися з Володимиром Зеленським. Він вже навіть знає, що скаже йому при першій зустрічі.

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про те, трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами, про те, як війна вплинула на посівну та майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням

Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео