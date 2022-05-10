Поворознюк: Це інтерв’ю дав від душі

За словами Олександра Поворознюка, у нього не питали дозволу використовувати його інтерв'ю для треку. Проте йому сподобався новий хіт за його участі.

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Президент Інгульця в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу розповів про першу реакцію на пісню "Вова, їб*ш їх, бл*ть". Він був вражений спочатку.

Та, мабуть, на третій день. Мене всі підй**ували. Я не зрозумів про що, а потім мені всі почали скидати (відео – 24 канал). Якщо чесно, я був тоді не вдома, далеко, не скрізь інтернет був. І коли ми вже поверталися, почав дивитися. Я ох*їв, як послухав все це, чесно. Ну я точно нічого не робив, це інтерв’ю дав від душі, зайняв свою громадянську позицію. Коли ті сиділи на барикадах, тих, хто перемагає чекали, а я сказав свою громадянську позицію, та і все,

– сказав Поворознюк.

Відомий трек за участі Поворознюка

У перші дні повномасштабної російсько-української війни Олександр Григорович записав емоційне відеозвернення на підтримку президента України Володимира Зеленського.

Його слова лягли в основу музичного твору.

Команда МюсліUA випустила трек, який став справжнім хітом.

Поворознюк організував у себе в регіоні добровольчий батальйон "За Петрівщину", командиром якого став особисто.

Футбольний клуб Інгулець посів 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Сезон-2021/2022 через повномасштабну війну чемпіонату України достроково закінчили.

У розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про те, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення Росії, популярність після виходу треку, а також про майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

Емоційна розмова Поровознюка про війну та політику: дивіться відео