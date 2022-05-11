Поворознюк: "Добрий вечір, ми з України"
В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про "зустріч" з окупантами. Президент Інгульця вкрав танк у військових російської армії.
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Ну як не бачив. А в кого я спи*див танк? Бачив. Що з ними сталося? Вони спи*дили свиню у бабусі та дідуся, і їли, бл*ть, шашлик. І коли ми вийшли, я пересмикнув "калаш", і сказав: "Добрий вечір, ми з України". Вони м'ясом подавилися. Ну я гріх на душу не брав, нікого не стріляв, може бути. Після війни там будуть легенди ходити. І це розказуватимуть люди, які це все бачили. А нас же проводять тільки місцеві,
– сказав Поворознюк.
"Вова, їб*ш їх, блять": реакція на вірусний трек
- Президент Інгульця у перші дні повномасштабної війни звернувся до президента україни володимира Зеленського. Він записав відеозвернення на підтримку глави держави.
- Це відео відразу ж розлетілося мережею, а команда МюсліUA зробила з цієї промови трек, який заполонив музичні чати країни.
- Поворознюк розповів, як дізнався про пісню та якою була його реакція. Він був шокований, але сам трек йому сподобався.
- Також після цього агробізнесмену з Кіровоградщини почали писати українські артисти щодо майбутньої співпраці, про Поворознюк наголосив, що зараз це буде не доречним. Тому його дратують подібні повідомлення.
- Президент Інгульця також розповів, що хотів би зустрітися з Володимиром Зеленським. Він вже навіть знає, що скаже йому при першій зустрічі.
Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео