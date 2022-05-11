Поворознюк: "Добрый вечер, мы из Украины"

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о "встрече" с оккупантами. Президент Ингульца украл танк у военных русской армии.

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Ну, как не видел. А у кого я спи*дил танк? Видел. Что с ними произошло? Они истощили свинью у бабушки и дедушки, и ели, бел, шашлык. И когда мы вышли, я передернул "калаш", и сказал: "Добрый вечер, мы из Украины". Они мясом подавились. Ну, я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть. После войны там будут ходить легенды. И это будут рассказывать люди, которые все это видели. А нас же производят только местные,

– сказал Поворознюк.

"Вова, еб*ш их, бьют": реакция на вирусный трек

Президент Ингульца в первые дни полномасштабной войны обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он записал видеообращение в поддержку главы государства.

Это видео сразу же разлетелось по сети, а команда МюслиUA сделала из этой речи трек, заполонивший музыкальные чаты страны.

Поворознюк рассказал, как узнал песню и какой была его реакция. Он был в шоке, но сам трек ему понравился.

Также после этого агробизнесмена из Кировоградщины начали писать украинские артисты о будущем сотрудничестве, о Поворознюке подчеркнул, что сейчас это будет не к месту. Поэтому его раздражают подобные сообщения.

Президент Ингульца также рассказал, что хотел встретиться с Владимиром Зеленским. Он даже знает, что скажет ему при первой встрече.

Обратите внимание! В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, трек "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумную популярность, встреча с оккупантами, о том, как война повлияла на посевную и будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

Эмоциональный разговор Поровознюка о войне и политике: смотрите видео